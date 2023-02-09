Deprem bölgesine ’yardım gelmiyor’ diyen İsmail Saymaz’a vatandaştan tepki: Ekipler burada! provokatörlük yapma

DEPREM BÖLGESİNDE 113 BİN 201 GÖREVLİ ÇALIŞIYOR

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerindeki can kaybı 12 bin 873 oldu. Depremlerde 62 bin 937 kişi de yaralandı.