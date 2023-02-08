Deprem bölgesine yardım için Ege’deki Limanlar bir araya geldi

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde 6 Şubat'ta meydana gelen feci deprem yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş'ın meydana gelen iki deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkiledi. Bu illerde birçok bina yıkıldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı.

Deprem sonrası Ege Bölgesi'ndeki limanlar yardım seferberliği başlattı. Ege Limanı, Kuşadası ve Borum Seyir Limanı bir araya gelerek gıda, su ve tıbbi malzemelerle dolu yaşam konteynerlerini deprem bölgesine göndererek destek verdi. Yapılan açıklamada, "Türkiye'yi vuran son deprem nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Düşüncelerimiz bu trajediden etkilenen herkesle birlikte. Kontenjan çalışanlarımızın katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine doğru yola çıkarak, zor zamanlarda biraz rahatlama ve destek sağlayarak yola çıktı. Hepimiz etkilenen toplulukları düşüncelerimizde tutalım ve elimizden gelen her şekilde yardım etmek için elimizden geleni yapalım" denildi.