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Giriş Tarihi: 15.2.2023 12:50 Son Güncelleme: 15.2.2023 13:40

Deprem bölgesine yardıma giden Dilay kazada hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Dilay Ceviz de üyesi olduğu Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile yardım malzemeleri götürdü. Yardım götürdükleri kamyonetle İzmir’e dönen Ceviz’in içinde bulunduğu araç kontrolden çıktı. Bariyerleri aşarak tarlaya giren kamyonette bulunan genç kadın kazada yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Serhat K. (45) ile Mustafa S. (39) ise yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Deprem bölgesine yardıma giden Dilay kazada hayatını kaybetti

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Afet bölgelerine insani yardımlar hız kesmeden sürüyor. İzmirli Dilay Ceviz (33) de üyesi olduğu İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleriyle birlikte topladıkları yardım malzemelerini 4 araca yükleyip, Kahramanmaraş'taki afetzedelere ulaştırmak üzere geçtiğimiz cumartesi akşamı arkadaşları ile İzmir'den yola çıktı.

Depremin merkez üssüne ulaşan ve burada yardım malzemelerini arkadaşlarıyla birlikte dağıtan Dilay, İzmir'de toplanan yardımları almak için dernek üyesi beraberindeki Serhat K. (45) ve Mustafa S. (39) ile birlikte İzmir'e dönme kararı aldılar. Önceki gün öğle saatlerinde Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Serhat K. (45) kontrolündeki 10 BF 884 plakalı kamyonet, sürücüsünün henüz belirlenmeyen sebepten dolayı direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp tarlaya uçtu.

DİLAY YAŞAMINI YİTİRDİ, 2 ARKADAŞI YARALANDI

Kazada İzmirli Dilay hayatını kaybederken, arkadaşları Serhat K. ile Mustafa S., yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Buradaki tedavisinin ardından Serhat K., İzmir'de bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

İzmirli Dilay'ın son görüntüleri ise yürek dağladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; Dilay'ın afetzedeler için toplanan yardım malzemelerinin kamyonete yüklendiği esnada arkadaşlarına yardım ettiği görülüyor. Öte yandan İzmirli Dilay'ın, dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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Deprem bölgesine yardıma giden Dilay kazada hayatını kaybetti
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