Haberler Yaşam Haberleri Deprem çocukları acılarını dikti, umutları yeşertecek! Fidanlara yıkılan şehirlerinin isimlerini verdiler
Giriş Tarihi: 12.3.2023 14:14 Son Güncelleme: 12.3.2023 14:50

Deprem çocukları acılarını dikti, umutları yeşertecek! Fidanlara yıkılan şehirlerinin isimlerini verdiler

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerde evleri yıkılın veya ağır hasan gören binlerce depremzede Konya’daki yurtlara yerleşti. Şems Tebriz-i Yurdu’nda kalan yüzlerce deprem çocuğu yaşadıkları acıları fidanlarla birlikte toprağa dikti. Fidanlarla birlikte umutlarını büyütecek olan çocuklar, diktikleri her bir fidana depremlerde büyük yıkım yaşayan şehirlerin isimlerini verdi.

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Deprem çocukları acılarını dikti, umutları yeşertecek! Fidanlara yıkılan şehirlerinin isimlerini verdiler

Türkiye, 6 Şubat tarihinde kara bir gün yaşadı. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerde 11 ilde büyük bir yıkım meydana geldi. Devlet, depremin yaralarını sarmak için daha ilk dakikadan itibaren tüm birimleriyle tek vücut olarak mücadelesini sürdürüyor.

Evleri yıkılan, ağır veya hafif hasar gören binlerce kişi, Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki yurtlara veya evlere yerleştirildi. 50 bine yakın depremzede vatandaşlarımıza ev sahipliği yapan Konya'da depremzedelerin rahat edebilmesi için de her şey düşünüldü.

'DİKTİKLERİ FİDANLARA ŞEHİRLERİN İSMİNİ VERDİLER'

Selçuk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Şems Tebriz-i Yurdu 2 bin depremzedeyi ağırlıyor. Yurtta kalan yüzlerce depremzede çocuk, ağabey ve ablaları ile birlikte onlarca fidanı da toprakla buluşturdu.

Minikler yaşadıkları acıları da fidanlarla birlikte toprağa ektiler. Dikilen her bir fidana da yıkımın yaşandığı şehirlerin isimlerini verdiler. Dileklerini de tutan miniklerin mutluluğu da yüzlerine yansıdı. Minik depremzedelerin ektiği fidanlar büyüdükçe yıkılan şehirleri de inşa edilip, yeniden eski haline gelecek.

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Deprem çocukları acılarını dikti, umutları yeşertecek! Fidanlara yıkılan şehirlerinin isimlerini verdiler
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