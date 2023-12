Deprem çocuklarına Minika dokunuşu! 11 ayda binlerce mutluluk

Turkuvaz Medya, Kahramanmaraş'ta yaşanan, 10 ili etkileyen 7.7.-7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelere çeşitli yardımlar ulaştırdı. Turkuvaz Medya bünyesindeki çocuk markası Minika da deprem bölgesinde 11 aydır Minika Oyun Çadırları aracılığıyla depremzede çocuklara ulaşıyor, çeşitli etkinliklerle çocukların yanında yer alıyor. Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı minikaGO ve minikaÇOCUK isimli televizyon kanalları ve aynı ismi taşıyan çocuk dergileri Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bulunan Minika Oyun Çadırları'na binlerce kitap, dergi ve çocuklara rehabilite anlamında yardımcı olacak oyuncak ve boya setleri gönderdi.

ÇADIRLARDA BİRÇOK ETKİNLİK YAPILDI

Çocuklara psiko-sosyal destek verilen çadırların her birinde ikişer çocuk gelişimci sürekli olarak çocuklarla ilgilendi. Oyun çadırlarında yapılan etkinlikler arasında ise sanatsal faaliyetler, çizgi film gösterimleri, çok fonksiyonlu atölye çalışmaları ve onlarca oyun çocuklarla buluştu. Yüzlerce çocuğun katıldığı çadırlar dışında Minika ailesi farklı faaliyetler de yaptı. İlk dört ayda bölgeye gönderilen Minika Oyun Karavanı ve gezici ekip hem çadırlarda hem de diğer çadır kentlerinde Karagöz-Hacivat oyunu sergiledi. Kitaplar, minikaGO ve minikaÇocuk dergileri çocuklara hediye olarak dağıtıldı. Türkiye Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında çadırlara gelen 50 çocuğun yaptığı resimlerle 29 Ekim'de iki sergi açıldı. 'Yeniden Doğuş Sergisi-Afetzede Çocukların Gözünden Cumhuriyetin 100. Yılı' sergisi Kültür Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri etkinliği kapsamında İzmir ve Antalya'da sergilendi.

"ÇOCUKLARLA MİNİKA ARASINDA MÜTHİŞ BİR BAĞ KURDUK"

Minika Oyun Çadırları hakkında SABAH Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulunan Minika Dergileri Genel Yayın Yönetmeni H. Salih Zengin "Yaşanan bu korkunç yıkımın ardından Turkuvaz Grubu olarak hemen bölgelerde çalışmalarımıza başladık. Deprem en çok çocukları vurur. Büyüklerin bu trajediyle baş etme kabiliyetleri çocuklarda yoktur. Bu yüzden önceliğimizi çocuklara kaydırdık. Grubumuza bağlı minikaGO ve minikaÇOCUK isimli televizyon kanallarımız ve aynı ismi taşıyan çocuk dergilerimizle çadırlara binlerce kitap, dergi ve çocuklara rehabilite anlamında yardımcı olacak oyuncak ve boya setleri gönderdik. Bunu aynı zamanda ülkemizin çeşitli şehirlerindeki otellere yerleştirilen çocuklara da ulaştırdık. Çocukların acılarını hafifletmeye ve onları gülümsetmeye gayret ediyoruz. Çocuklarla Minika arasında müthiş bir bağ kurduk. Her gün düzenli olarak geliyor çocuklar ve her sabah çadırlarından çıkar çıkmaz ilk geldikleri yer oyun çadırımız oluyor. Her çadırın sorumlusu kendi içinde günlük program yapıyor ve bu faaliyetleri çocuklarla gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.

"DÖRT ÇADIRDA 11 AYDA YÜZLERCE ÇOCUK AĞIRLADIK"

Zengin, dört ayda 11 ayda yüzlerce çocuğu ağırladıklarını ifade ederek "Bu dört çadırımızda on bir ay boyunca yüzlerce çocuğu ağırladık. Hem bulunduğumuz çadır ve konteyner kentte kalan çocuklara hem de civardaki evlerden gelen çocuklara mesai saati içinde hizmet veriyoruz. Biz orada bırakın yüzlerce çocuğu tek bir çocuğun yüzünü gülümsetip kalbini onarsak bize yeter. Düzenli olarak her gün çadırımızda oyun ve sanatsal aktiviteler var. Akşamları Minika kanallarımızın çizgi filmlerini gösteriyoruz. Bunun yanında bayram, karne günü, 23 Nisan, Cumhuriyet Bayramı, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi özel günlerde daha şenlikli aktiviteler yapıyoruz. Çadırımızın bulunduğu alanda pamuk şekeri ve elma şeker dağıtıyor, sevdiği yemeklerden ikram ediyor, eğlenmeleri için şişme oyun alanları götürüyor, tiyatro oyunları sergiliyor, sihirbazlık gösterileri ve bubble şov yapıyor, gece fener alayı düzenliyoruz. Zaman zaman kitap, giysi, okul malzemesi gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Her ay çadırımızda o ay doğan çocukların doğum günlerini kutluyor ve büyük bir pasta kesiyoruz" dedi.

"MİNİKA ONLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Zengin, Minika Çocuk Çadırları'nın ne kadar daha süreceğini ve gelecek hedeflerini şöyle açıkladı: "Bizim çocuklara bir iyilik ödevimiz var ve ödevimizi en iyi şekilde ve süreklilik esasınca yapmaya çalışıyoruz. Kendimize bir sonlandırma takvimi koymadık. Oradaki çocukların durumlarını gözlemliyoruz bir yandan. Ne zaman ki çocuklar depremin yol açtığı tahribatı ve sarsıntıyı iyice azaltırlarsa o zaman oyun alanlarımızı sonlandıracağız. Bizim için her bir çocuk önemli ve Minika onların yanında olmaya devam edecek. 'Yeniden Doğuş Sergisi-Afetzede Çocukların Gözünden Cumhuriyetin 100. Yılı' sergisini büyük şehirlerdeki AVM'lerde sergilemeyi hedefliyoruz. 23 Nisan için de benzer bir çalışmamız olabilir. 23 Nisan'da bu çadırlardaki çocuklarla buluşup büyük bir çocuk şenliği yapmayı düşünüyoruz. Bulunduğumuz her yerde çocukların ana üssü oldu çadırlarımız. Çocuklara ders vermek isteyenleri de tiyatro gösterisi yapmak isteyenleri de hediye dağıtmak isteyenleri de belli bir program dahilinde çadırlarımıza yönlendiriyoruz. Sadece çocuklarla vakit geçirip oyun oynamak isteyenler de oluyor ki bu çok değerli bir şey."