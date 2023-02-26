Depreme Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki iki katlı müstakil evinde yakalanan Şeref Bolat (47), engelli çocukları İzzet (17) ve Mustafa Eren (8) ile eşi Zübeyde (47), annesi Hatice (77) ile diğer oğlu Recep Görkem'i (16) kaybetti. Yaşadığı dehşet anlarını SABAH'a anlatan Bolat, "Sarsıntıyla birlikte uyandık. İki engelli çocuğum vardı. O nedenle sarsıntının geçmesini bekledik. Çocuklar uyanınca engelli olmayan kızım dışarıya çıkmış. Yine engelli olmayan oğlum ise yanımıza geldi. Bu sırada ev üzerimize yıkıldı. İlk başta enkaz tam üzerimizi kapatmadı. Annem ile konuşuyordum.Kıpırdayamıyorduk ama bizi kurtaracaklarını düşünüyorduk. İkinci depremde ise her yer, yerle bir oldu. Enkazın altında sıkıştık. İlk sarsıntıda eşim çocukların üzerine kapanmış ve kolonun altında kalmış. Ben de başka bir kolonun altında kaldım. Kardeşlerim gelip beni kurtardı. 1999 depremini de İstanbul'da yaşadım. Bu ona göre deprem değil, kıyamet. Dışarıdan uğultu ve ışık geliyordu. Öyle bir ses geliyordu ki korkmamak mümkün değildi. Fay hattı benim evin altından geçiyormuş. Evi yerle bir edip gitti" diye konuştu. Şeref Bolat'ın evinden geriye çocuklarının bisikleti ve ayakkabıları kaldı.