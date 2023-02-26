Haberler Yaşam Haberleri Deprem değil kıyamet
Giriş Tarihi: 27.2.2023

Deprem değil kıyamet

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde 2’si engelli 3 çocuğunu, eşini ve annesini kaybeden 47 yaşındaki Şeref Bolat, “1999 depremini de İstanbul’da yaşadım. Bu ona göre deprem değil, kıyamet” dedi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Deprem değil kıyamet
Depreme Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki iki katlı müstakil evinde yakalanan Şeref Bolat (47), engelli çocukları İzzet (17) ve Mustafa Eren (8) ile eşi Zübeyde (47), annesi Hatice (77) ile diğer oğlu Recep Görkem'i (16) kaybetti. Yaşadığı dehşet anlarını SABAH'a anlatan Bolat, "Sarsıntıyla birlikte uyandık. İki engelli çocuğum vardı. O nedenle sarsıntının geçmesini bekledik. Çocuklar uyanınca engelli olmayan kızım dışarıya çıkmış. Yine engelli olmayan oğlum ise yanımıza geldi. Bu sırada ev üzerimize yıkıldı. İlk başta enkaz tam üzerimizi kapatmadı. Annem ile konuşuyordum.



Kıpırdayamıyorduk ama bizi kurtaracaklarını düşünüyorduk. İkinci depremde ise her yer, yerle bir oldu. Enkazın altında sıkıştık. İlk sarsıntıda eşim çocukların üzerine kapanmış ve kolonun altında kalmış. Ben de başka bir kolonun altında kaldım. Kardeşlerim gelip beni kurtardı. 1999 depremini de İstanbul'da yaşadım. Bu ona göre deprem değil, kıyamet. Dışarıdan uğultu ve ışık geliyordu. Öyle bir ses geliyordu ki korkmamak mümkün değildi. Fay hattı benim evin altından geçiyormuş. Evi yerle bir edip gitti" diye konuştu. Şeref Bolat'ın evinden geriye çocuklarının bisikleti ve ayakkabıları kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MHP lideri Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa etti: Şehitlerimize ve mileltimize büyük saygısızlık
SON DAKİKA | AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi
Fatih Portakal'dan provokatif 'kan' paylaşımı! Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan tepki
CHP'den altılı koalisyonu karıştıracak hamle! Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi: Bir isim üzerinde anlaştık
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
1909'da ABD Kansas'ta bulunan Ulysses kasabasının halkı, evlerini, iş yerlerini ve kişisel eşyalarını da alarak tüm kasabayı neden yaklaşık 5 KM batıya taşımıştır?
Son dakika: Adana'da okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Son dakika haberleri: Beşiktaş evinde Antalyaspor’a diş geçiremedi! Erteleme maçı golsüz sona erdi…
Adayın adayının adayı madayı
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem değil kıyamet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA