Deprem enkazından bir tek torunu sağ çıktı! Sözleri milyonları ağlattı!

Miray'da bulacağım ben onların sevgisini. Bugün sarma istedi, götürdüm, 'Babaannelerin en iyisisin sen babaanne' diyor. Nasıl dayanayım? 4 taneye 5 taneye ben nasıl dayanayım? Buradan sonra köye gitsek, köydeki de kış evi değil, yaz evi. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Çocuğumun ayakları iyi olsun, ben ona her şeyi bulurum. Çadırda otururum, yine otururum evimiz olana kadar. Burada herkes çok yardımcı oluyor Allah razı olsun. Çok duyarlılar, oteli de bizlere açtılar. Çok memnun olduk, rahatız. Hastaneye kolaylıkla gidip geliyoruz. Yapacak bir şey yok, sözün bittiği yer bu; ne diyebilirim ki" ifadelerini kullandı.



