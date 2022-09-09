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Giriş Tarihi: 9.9.2022 17:08

Deprem filmi oyuncuları ve konusu: Deprem filmi oyuncu kadrosunda kimler var, vizyon tarihi ne?

9 Eylül 2022 Deprem filmi ekranlarda olacak. Star TV Deprem konusu ve oyuncuları şöyle anlatıyor: Bir Norveç Yapımı olan '' Deprem’’ filminin yönetmenliğini John Andreas Andersen üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Edith Haagenrud-Sande gibi isimler yer alıyor. Vatandaşlar da Deprem filmi oyuncuları kim, konusu ne sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar…

Deprem filmi oyuncuları ve konusu: Deprem filmi oyuncu kadrosunda kimler var, vizyon tarihi ne?

Deprem filmi Star TV ekranlarında gösterilecek. 9 Eylül 2022 saat 20.00'da ekranlarda olacak film için Deprem filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte detaylar...

DEPREM KONUSU

'Deprem' filmi, karşı konulamaz bu felaket karşısında ailesini kurtarmak için zamana karşı yarışan bir adamın hikayesini konu ediyor. 1904 yılında Oslo'da meydana gelen bir deprem, şehrin neredeyse yok olmasına neden olur. Zamanla yeniden inşa edilen şehir, aradan geçen onca yılın ardından yeniden aynı tehlike ile karşı karşıya kalır. Jeologların elinde bulunan argümanlar, yıllar önce meydana gelen depremin bir benzerinin yaklaşmakta olduğunu gösterir. Bu kez daha büyük bir felakatle karşı karşıya olan insanlar, savunmasız bir şekilde başlarına gelecekleri beklemeye başlar. Depremin belirtileri ortaya çıkmaya başladığında, karısı ve çocuğunu kurtarmaya çalışan bir jeolog, zamana karşı yarışmaya başlar.

DEPREM OYUNCULARI

Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Edith Haagenrud-Sande

DEPREM NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

2018

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Deprem filmi oyuncuları ve konusu: Deprem filmi oyuncu kadrosunda kimler var, vizyon tarihi ne?
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