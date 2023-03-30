Deprem gecesi yağan yağmur hayatını kurtardı

Yoğun yağış nedeniyle kuryelerinin çalışamadığını ve gece 03.00 sıralarında iş yerini kapattığını söyleyen işletme sahibi Ömer Önal, "Yıkılan binada benim işletmem vardı. Yaklaşık 8 yıldır bu binadayım. Biz normalde sabah 5'e kadar açığız. O gün de inanılmaz bir yağmur vardı. Şans eseri de o gün 03.00 gibi işletmemizi kapattık. Çok yağmur vardı ve elemanlar için de zor oluyordu. O gün erken kapattıktan sonra depreme evde yakalandım. Eve yeni geçmiştim. 5 dakika falan olmamıştı. Depremde yan binamız ağır hasar gördü. Kızım duvarın altında kaldı. Şu an Ankara'da tedavi görüyor. Durumu iyi. Kuzenim vefat etti. Burada çalışan 2 elemanım da evlerinde vefat etti. Dükkan da zaten çok sürmemiş, hemen yıkılmış. Yukarıdaki komşuların da söylediğine göre anında çökmüş. Burası normalde 6 katlı bir binaydı. Altında da benim işletmem vardı. İleride yeni bir işletme açmıştım. 3-5 gün olmamıştı. Orayı da çalıştırmak nasip olmadı" dedi.