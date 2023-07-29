Deprem genç yıldızı da vurdu! ’Hataylı Pele’nin futbol rüyası yarım kaldı

Hataylı Yusuf Emir İpek'in (21), en büyük hayali futbolcu olmaktı. Tekniği ve yeteneğiyle dikkat çeken Pele Yusuf, kısa sürede hayalini gerçekleştirdi. Futbolunu sanata dönüştürdü, profesyonel olarak top koşturmaya başladı. İki ayağını da raket gibi kullanarak, oyunu açıyor, estetik çalımlarıyla rakiplerine yıllardır korku salıyordu. Kıvrak bilek hareketiyle topu ayağının dışına alıp rakibin sağından rüzgâr gibi geçerdi. Ancak asrın felaketi onun umutlarını yıktı. Doğup büyüdüğü evi yerle bir oldu, tüm hatıraları moloz yığınlarının arasında kayboldu. "Ailemin yanında olmalıyım" diyen genç Yusuf; aylardır anne, babası ve 3 kardeşiyle birlikte konteynerde yaşıyor.

HER ŞEY YERLE BİR OLDU

SABAH'a konuşan Yusuf Emir İpek, şunları söyledi: Deprem günü Gümüşhane Kelkit'teydim sarsıntıya uyandım. Ailemi arayıp ulaşmaya çalıştım. Ancak bir türlü ulaşamadım. Ardından kuzenim beni arayarak, çok büyük bir deprem yaşandığını ve Hatay'ın yerle bir olduğunu söyledi. 5 saat boyunca hiçbirine ulaşamadım. Hemen yola çıkarak memleketime gittim. Geldiğimde acı tabloyla karşılaştım. Çok ağladım ama ayakta durmaya çalıştım. Her şey yerle bir olmuştu. Evimiz, yakınlarımız, hayatlarımız bitmişti.

AİLEM İÇİN YENİDEN OYNAMAK İSTİYORUM

Ailemle şu an konteynerde kalıyoruz. Sıfırdan bir hayat kurmak için çalışıyoruz. Babam ya topçu ya popçu olacaksın' derdi. Topçu olmayı tercih ettim. Futbol benim için bir rüyaydı ama kader bizi buralara sürükledi. Futbolcu olmak zor, maddi durumlar izin vermiyordu. Güzel bir ivme yakalamıştım. Birinci lige transfer olmak için çabalıyordum. Hep çalıştım, hiç pes etmedim ama bugün geldiğim noktada, ailemi yalnız bırakamazdım. Formumu kaybetmemek için kısıtlı imkanlara rağmen ısınma antrenmanları yapıyorum. Ancak yeterli değil şartlar çok kötü. Ailem için yeniden daha çok oynamak istiyorum.