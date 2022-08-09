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Giriş Tarihi: 10.8.2022

Deprem gibi

Deprem gibi
BURSA'DA bir apartmanın inşaat çalışması sonrasında toprak ve karayolu fay hattı gibi yarıldı. Yandaki inşaat sebebiyle evleri yıkılma tehlikesi yaşayan vatandaşlar endişeyle bekliyor. Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde inşaat çalışmasından sonra bölgedeki evlerin bulunduğu bölgede toprak 100 metre uzunluğunda fay hattı gibi yarıldı. Bölgede evleri bulunan vatandaşlar yıkılır korkusuyla içeri giremiyor. Nurettin ve Emine Yazar çifti inşaatına 2018 yılında başladıkları 3 katlı evlerini bu yıl bitirdi. Tam evlerine girmeye karar vermişlerdi ki evlerinin yanında başlayan inşaat çalışmasından dolayı toprak 100 metre yarılarak kaymaya başladı. Evlerinin de içinde bulunduğu bölgedeki yarıklar her geçen gün artarak büyüyor. Evlerine korkudan giremeyen aile yetkili birimlerden yardım bekliyor. İHA

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