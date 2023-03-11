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Giriş Tarihi: 12.3.2023

Deprem göleti

Deprem göleti
Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Sincan Mahallesi sınırlarındaki dağlık bölgede yüksek rakımlı bir dağın zirvesinden kopan büyük kütle, Amanos Dağları'ndan doğan ve Payas Vadisi boyunca uzanan Akçay Deresi'nin önünde set oluşturdu. Biriken su, burada ağaçların arasında turkuaz mavisi bir gölete dönüştü. Sincan Mahallesi'nde yaşayan Resul Kara, göletin derinliğinin 20, uzunluğunun ise 300 metreyi bulduğunu ifade ederek, "Depremin ne kadar büyük olduğunu çok daha iyi anladık. Buraya artık 'Akçay Göleti' ya da 'Deprem Göleti' diyebiliriz" dedi. AA

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Deprem göleti
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