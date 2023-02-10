DEPREM HABERLERİ | Prof. Dr. Naci Görür’den Kahramanmaraş depremi sonrası önemli açıklama: İlk kez açıklıyorum…





"İKİNCİ DEPREM 'TETİKLENME' İLE OLDU, ÇOK ENDER GÖRÜLEN BİR DURUM"

Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili olarak 3 gün önce uyarı yaptığını vurgulayarak, "Elazığ depremi olduğu zaman sizlere beyanat verdim. Elazığ depremi Doğu Anadolu fayı üzerinde oldu, o fay uyandı. Daha önce deprem üretmiyordu. Ben, '21. asırda bieri deprem üreterek enerjisini boşaltacak' dedim. Doğu Anadolu fayı Elazığ yöresini kırdıktan sonra, Maraş, Çelikhan, Erkenek ve Hatay bölgesi tehdit haline geldi, 'Bundan sonra ben büyük depremlerin bu yörelerde olacağını düşünüyorum' dedim. Şimdi bir bölge uzun zaman deprem üretmediği zaman o fay hattını çok büyük ölçüde stres biriktiğini düşünüyoruz. Halkın anlayacağı şekilde söyleyelim, enerji biriktirdiğini düşünüyoruz. Elazığ depremi de olunca, Elazığ depreminde açığa çıkan enerjinin bir kısmı da Doğu Anadolu fayının Maraş tarafına transfer edildi. Zaten Maraş'ta önemli bir enerji birikmişse, bir de siz ekstra bir enerjiyi oraya transfer etmişseniz, Maraş'tan korkmaya başlarız. İşte o korkudan, beklentiden dolayı 'Maraş'a dikkat edin' dedim. 'Deprem hazırlıklarına başlayın, kentsel dönüşümü burada ihmal etmeyin' diye yazdım, çizdim, söyledim. Maalesef 6 Şubat geldi, 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem oldu. Bu ikinci deprem, 'tetiklenme' ile oldu. Oradaki fay sistemleri birbirlerini tetikledi. İlk deprem Ölüdeniz fayında, ikinci deprem Doğu Anadolu fayı üzerinde oldu. Böyle 9 saat arayla iki deprem olması çok ender görülen bir durum. Baktığımız zaman, binaların çoğu sefer tası gibi çökmüş" dedi.