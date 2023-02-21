Deprem iki kardeşi sessiz bıraktı

Adıyaman'da 2 katlı bir evin üst katında yaşayan 6 kişilik Önemli ailesi, depreme evlerinde yakalandı. Bülent Önemli (32), eşi Çiller Önemli (28) ile birlikte çocukları Mert (12), Yezda (11), Poyraz (9) ve Rüzgar'la (2) son anda dışarı çıkmayı başardı. İlk depremde hasar gören evleri, ikinci depremde yıkıldı. Son anda dışarı çıkmayı başaran ailenin işitme engelli çocukları 11 yaşındaki Yezda ve 2 yaşındaki Rüzgar'ın işitme cihazları içeride kaldı. Engelsiz Yaşam Parkı'na kurulan çadıra yerleşen ailenin her iki çocuğu da cihazları olmadığı için duyamıyor ve konuşamıyor. Baba Önemli "Parmaklarıyla cihazlarının nerede olduğunu işaret ediyorlar. Onlara işaret diliyle anlatmaya çalışıyoruz. Çocukların duyabilmesi için o cihazlara ihtiyaçları var" dedi. İHA