Haberler Yaşam Haberleri "Deprem insanlığın kaderidir"
Giriş Tarihi: 6.3.2022 14:12 Son Güncelleme: 6.3.2022 14:33

"Deprem insanlığın kaderidir"

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Deprem insanlığın kaderidir

Jeoloji Mühendisi Satılmış Aksun, “Deprem her zaman dediğim gibi Türkiye’nin değil, Dünya’nın değil, insanlığın kaderidir. Bunu unutmayalım. Her önlem kendi içinde kontrol mekanizması olsa dahi bir şekilde çürütülüyor” dedi.

Jeoloji Mühendisi Satılmış Aksun, '1-7 Mart Deprem Haftası' dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Jeoloji Mühendisi Aksun, "AFAD diyor ki bulunduğunuz binanın depreme dayanıklılığını ilgili kuruluşlara test ettirin diye. Ancak sayısını tahmin edemeyeceğimiz kadar 2019 yılı son yönetmelik öncesi yapılaşma var. Bizim öncelikle başta İstanbul olmak üzere her yerde kentsel dönüşüm üzerinde çalışmamız lazım"

"DEPREMİN SAATİ VAKTİ YERİ YOK"

'Deprem her zaman dediğim gibi Türkiye'nin değil, Dünya'nın değil, insanlığın kaderidir' diyen Aksun, "Bunu unutmayalım. Her önlem kendi içinde kontrol mekanizması olsa dahi bir şekilde çürütülüyor. Bunun önüne nasıl geçeceğimizi tartışalım. Depremin saati vakti yeri yok. Kaybedeceğimiz zamanda yok. Binaya verdiğimiz önemin yarısı da olsa zemine verelim"

"AFET ÇANTASI GİBİ ZORUNLU EŞYALAR BULUNDURULSUN"

Birkaç talepte bulunan Aksun, "Yapı denetimin yanı sıra zemin denetim sistemi kurulsun. Tüm okullarda afet yönetimi ve bilinci dersleri işlensin. Tüm resmi kurum ve kuruluşlarda nasıl yangın yönetmeliği gibi zorunlu işlemler varsa deprem yönetmeliği için de afet çantası gibi zorunlu eşyalar bulundurulsun. Deprem haftası münasebetiyle yılda bir kere değil tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli periyotlarda tatbikatlar yapılsın. Tüm il ilçe belediyelerde, özel idarelerde Jeoloji mühendisi istihdam edilsin. Unutmayalım geçtiğimiz yıl birçok afet yaşadık ve sadece afet sonrası bilincimiz oluşmuş. Öncesi için hazırlığımız olmadığından yaralar alıyoruz. Rahmetli Mete Işıkara'nın dediği gibi deprem değil bina öldürür. Rabbim tüm afetlerden ülkemizi ve insanlığı korusun" dedi.

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"Deprem insanlığın kaderidir"
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