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Giriş Tarihi: 27.5.2023

Deprem konutları bir bir yükseliyor

AA
Deprem konutları bir bir yükseliyor
Asrın felaketinin ardından TOKİ'nin depremden etkilenen 11 ilde başlattığı kalıcı konut çalışmaları hızla ilerliyor. Evlerin yıl sonu teslim edilmesi planlanıyor.
Diyarbakır'da ihalesi tamamlanan 6 bin 40 konutun yanı sıra cami, okul, park gibi sosyal donatıların yapımına bir süre önce başlandı. Bağlar ilçesinde bin 122 konutun inşaatı için 38 blokun temel betonu döküldü, 1 blokun kat betonları yükselmeye başladı. Konutlar 3-4 kat ve 3+1 olacak. Hatay'ın Altınözü ilçesinde temeli atılan 364 konutluk 20 bloktan 4'ünün kaba inşaatı tamamlandı. Diğer blokların bazılarının da kaba inşaatında sona gelindi. Konutlardan 188'i 2+1, 176'sı ise 3+1 olacak. Aynı alanda yaklaşık 1500 konut daha yapılacak.

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Deprem konutları bir bir yükseliyor
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