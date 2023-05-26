Deprem konutları bir bir yükseliyor

Asrın felaketinin ardından TOKİ'nin depremden etkilenen 11 ilde başlattığı kalıcı konut çalışmaları hızla ilerliyor. Evlerin yıl sonu teslim edilmesi planlanıyor.Diyarbakır'da ihalesi tamamlanan 6 bin 40 konutun yanı sıra cami, okul, park gibi sosyal donatıların yapımına bir süre önce başlandı. Bağlar ilçesinde bin 122 konutun inşaatı için 38 blokun temel betonu döküldü, 1 blokun kat betonları yükselmeye başladı. Konutlar 3-4 kat ve 3+1 olacak. Hatay'ın Altınözü ilçesinde temeli atılan 364 konutluk 20 bloktan 4'ünün kaba inşaatı tamamlandı. Diğer blokların bazılarının da kaba inşaatında sona gelindi. Konutlardan 188'i 2+1, 176'sı ise 3+1 olacak. Aynı alanda yaklaşık 1500 konut daha yapılacak.