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Giriş Tarihi: 6.8.2023

Deprem konutları için gece-gündüz mesai

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Deprem konutları için gece-gündüz mesai
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te 20 bin 500 kalıcı konut ve köy evinin inşaatı sürüyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "1 yıl içerisinde tüm vatandaşlarımızı konutlarına kavuşturma vaadimizi yerine getirmek için azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Elazığ'da 2 bin 500 deprem konutunun inşasına devam ediliyor. Kentte afetzedeler için inşa edilecek 20 bin konutun 1 yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Osmaniye'de 4 bin, Adana'da 1682 deprem konutu için çalışmalar gece-gündüz demeden sürdürülüyor.

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Deprem konutları için gece-gündüz mesai
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