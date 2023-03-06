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Giriş Tarihi: 6.3.2023 11:18 Son Güncelleme: 6.3.2023 11:22

Deprem korkusu ölüm getirdi

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde deprem korkusu yaşayan 15 yaşındaki Melike Ünlü, dün akşam saatlerinde ‘deprem oluyor’ sanıp balkondan aşağı atlayarak hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Deprem korkusu ölüm getirdi

Şanlıurfa'da, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli deprem faciasının ardından her an yeni deprem olacağı korkusuyla yaşayan 15 yaşındaki Melike Ünlü, bu endişesinin kurbanı oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden psikolojisi olumsuz etkilenen Melike Ünlü, 'deprem oluyor' diyerek balkondan atladı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık birimi yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Deprem korkusu ölüm getirdi
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