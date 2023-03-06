Deprem korkusu ölüm getirdi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen ve deprem korkusu yaşayan 15 yaşındaki Melike Ünlü, Şanlıurfa'da deprem oluyor sanıp balkondan aşağı atladı. Talihsiz genç kız hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Örenbaş mezrasında önceki akşam saatlerinde depremlerden psikolojisi olumsuz etkilenen Melike Ünlü, "Deprem oluyor" diyerek oturdukları 3 katlı evin balkonundan atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.