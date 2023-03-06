Haberler Yaşam Haberleri Deprem korkusu ölüm getirdi
Giriş Tarihi: 7.3.2023

Deprem korkusu ölüm getirdi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Deprem korkusu ölüm getirdi
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen ve deprem korkusu yaşayan 15 yaşındaki Melike Ünlü, Şanlıurfa'da deprem oluyor sanıp balkondan aşağı atladı. Talihsiz genç kız hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Örenbaş mezrasında önceki akşam saatlerinde depremlerden psikolojisi olumsuz etkilenen Melike Ünlü, "Deprem oluyor" diyerek oturdukları 3 katlı evin balkonundan atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Depremzedelere yeni destek: Borçlar siliniyor
Aday belli oldu, kriz bitmedi: 5 lider akşam yemeğine kaldı, Akşener sofraya oturmadı
Tevbe Suresi Son İki Ayeti Okunuşu - Tevbe Suresi 128. Ve 129. Son 2 Ayeti Anlamı Meali Nedir?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan seçim kararını açıkladı! 14 Mayıs vurgusu: Tek gündemimiz deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek! Demirtaş'tan çağrı
Tevbe Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - Tevbe Suresi Okunuşu Ve Konusu
Yeni formülün akıl hocası firari FETÖ’cü çıktı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem korkusu ölüm getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA