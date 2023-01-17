Deprem mağduru ailelere yeni evleri teslim edildi

Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde 8 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucu depremden etkilenen Kızılören Mahallesinde 21 adet konut ile yine aynı deprem sebebi ile 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi' hakkında kanun kapsamında rezerv alan içerisinde yapılan Kızılören Mahallesinde 1, Sefaköy Mahallesinde 3, Erenkaya Mahallesinde 3, Derbent ilçesi Çiftliközü Mahallesinde 2, Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesinde 5, Akpınar Mahallesinde 5, Beyşehir ilçesi Sarıköy Mahallesinde 1, Seydişehir ilçesi Karacaören Mahallesinde 1 olmak üzere toplamda 42 adet hak sahibi belirlendi. Hızlı bir şekilde yapılan konutlar 9,5 ay gibi bir sürede tamamlandı.

'DEVLETİMİZ YAPILMAZ DENİLENİ KISA SÜREDE YAPTI, ALLAH RAZI OLSUN'

Yapımı tamamlanan konutlar için bugün kura çekimi gerçekleştirildi. Çekilişe Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile hak sahiplerine katıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Deprem evi yıkılan Ramazan Kolcu, "Evim depremde yıkılmıştı. Devletimizden Allah razı olsun, bizi açıkta bırakmadı. Kısa sürede evlerimizi bitirip bize teslim etti. Çok hızlı bir sürede evlerimizi bitirdiler. Evlerimiz çok güzel olmuş. Her şeyi dört dörtlük yapmışlar" dedi.

Evinde ağır hasar oluşan Hatice Kalender ise "Yapacak bir şey yok ama çok kötü günlerdi. Ama devletimiz sağ olsun o kötü günleri bize unutturdu. Hızlı bir şekilde evlerimizi yaptılar. Çok heyecanlıyız" diye konuştu.

Ömer Ünat ise "Evimiz ağır hasarlıydı. Devletimize çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımıza, bakanımız Murat Kurum'dan Allah razı olsun. Bizleri mağdur etmediler. Kiralarımızı verdiler. Şuanda çok memnunuz. Evlerimiz çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Mustafa Deniz de "Evimizin yarısı yıkılmıştı. Şimdi çok mutlu ve heyecanlıyız. Yapılmaz denileni 1 yıl gibi bir sürede yapıp bizlere teslim ettiler. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ederiz. Muhteşem evler yaptılar. Hiçbir şekilde mağdur edilmedik. Kiralarımız ödendi. Devletimiz bize her türlü desteği verdi" dedi.