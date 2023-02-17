Deprem meleği iş başında

14 yıldır muhtarlık yaptığı süre zarfında yaşanan 5 deprem bölgesine aralıksız yardım kampanyasını sürdüren ve bu yerlere gıda, giyim, temizlik ve hijyen malzemeleri toplayarak gönderen Yelda muhtar, depremzedelerin yardım meleği olarak anılmaya devam ediyor.

10 ilimizde yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem felaketinin ardından adeta muhtarlığa kamp kuran Yelda muhtar, Çorlu Kaymakamlığı ve AFAD ile sürekli işbirliği içinde hareket ederek deprem bölgesine çok sayıda yardım malzemesi ulaştırdı.

KAYMAKAMLA EL ELE 36 BİN LİRA DEPREMZEDELERE

Yelda Tuncer, yardım malzemelerinin yanı sıra Keşanlılar Metehan Kıraathanesi sahibi Süleyman Çelik ile birlikte, "İçtiğiniz 1 çay ile 10 lira depremzedelere yardım" adı altında bir kampanya başlattı.

Çorlu Kaymakamının da canlı yayına katılmasıyla birlikte, öğlen 12.00 ile 19.30 saatleri arasında çay hasılatından elde edilen 36 bin 662 lirayı depremzedelere gönderilmek üzere Çorlu Kaymakamlığı vakıf hesabına yatırıldı.

Depremzedelerin yanı sıra Çorlu ve diğer ilçelerdeki mağdur ailelere yardım eden Yelda muhtar, zaman zaman bazı meslektaşları tarafından, "Muhtar saat 17.00'ye kadar çalışır. İnsanlar için elinden ne geliyorsa yapıyor. Depremzedeler içinde çok fazla çalıştı, çalışmayada devam ediyor. Bizde ona elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bugünlerinde üstesinden geleceğiz." dedi.