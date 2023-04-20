Deprem mezarlıklarında bayram ziyaretleri duygu dolu anlara neden oldu



'SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'

6 Şubat'ta Antakya'da kızları Buse (18) ve Gülseren (21) ile oğlu Recep (23) ve eşi Peri'yi (40) kaybeden Recep Cengiz Balk, çekirdek ailesini kaybettiğini söyledi. Kızı Gülseren ölmeseydi ağustos ayında düğününü yapacağını anlatan Cengiz Balk, mezar taşında duvağı bulunan kabrine çiçekler ekti. Cengiz Balk, "Ailem olduğu gibi depremde hayatını kaybetti. Kızımın ağustos ayında düğününü yapacaktık. Çalışmak için İstanbul'a gitmiştim, çekirdek ailemi kaybettim. Gitmez olsaydım. Beraber giderdik en azından. Bayramda değil, her Allah'ın günü buraya geliyorum. Mezarlıklarını toparlamaya çalışıyorum. Ağlamamak için gayret ediyorum ama buraya gelince insanın duyguları değişiyor. Diyecek bir şey yok, sözün bittiği yerdeyiz. Başka da diyecek bir şey yok. Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.