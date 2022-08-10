Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 10 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

10 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri merak konusu olarak deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aranıyor.

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

En son depremler bilgileri ve tüm detaylar şöyle;