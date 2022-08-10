Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 10 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin veriler merak konusu olarak deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? soruları üzerinden araştırmalarının sürdürüyor. Merak konusu olan deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.
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10 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri merak konusu olarak deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aranıyor.
SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?