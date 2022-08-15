Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarında meydana gelen anlık kırılmalar sonrasında meydana depremlere ilişkin bilgiler merak edilerek 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine erişilmek amacıyla “deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?” sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Merak konusu olan deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.
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Son dakika deprem olaylarına ilişkin veriler merak edilerek "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?