Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem olaylarına ilişkin veriler merak edilerek "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

En son depremlere ilişkin veriler şöyle;