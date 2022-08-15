Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 15.8.2022 18:21 Son Güncelleme: 15.8.2022 18:21

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarında meydana gelen anlık kırılmalar sonrasında meydana depremlere ilişkin bilgiler merak edilerek 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine erişilmek amacıyla “deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?” sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Merak konusu olan deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem olaylarına ilişkin veriler merak edilerek "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

En son depremlere ilişkin veriler şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ



AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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