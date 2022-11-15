Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 15 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

En son depremlere ilişkin veriler merak konusu olarak "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya yoğun olarak devam ediyor.

SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

En son depremler listesine aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.