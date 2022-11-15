Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 15 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin veriler merak konusu olarak 15 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri için “deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?” şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Merak konusu olan deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.
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En son depremlere ilişkin veriler merak konusu olarak "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya yoğun olarak devam ediyor.
SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
En son depremler listesine aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.