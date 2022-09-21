Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 21.9.2022 17:58 Son Güncelleme: 21.9.2022 17:59

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olaylarına ilişkin veriler merak edilerek 21 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bilgileri için “deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?” soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte en son veriler.

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Yurt ve dünyada meydana gelen en son depremlere ilişkin veriler merak edilerek "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

En son depremlere ilişkin bilgiler ve detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ


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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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