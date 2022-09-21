Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olaylarına ilişkin veriler merak edilerek 21 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bilgileri için “deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?” soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte en son veriler.
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Yurt ve dünyada meydana gelen en son depremlere ilişkin veriler merak edilerek "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
En son depremlere ilişkin bilgiler ve detaylar şöyle;