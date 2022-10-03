Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

En son depremlere ilişkin detaylar merak edilerek "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika depremler listesi verilerine aşağıda yer alan linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.