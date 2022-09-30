Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

En son depremlerle ilgili detaylar merak edilerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linkler üzerinden erişebilirsiniz.