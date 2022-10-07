Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

En son depremler ile ilgili detayları merak edenler yoğun şekilde "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

En son depremler ile ilgili detaylara aşağıdaki linklere tıklayarak erişebilirsiniz.