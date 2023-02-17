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Giriş Tarihi: 17.2.2023 12:20 Son Güncelleme: 17.2.2023 12:50

Deprem nedeniyle yarım kalan nikahları, Kütahya’da kıyıldı

Kahramanmaraş’ta yaşayan Zehra Aktaş, polis memuru nişanlısı Halil Aygördü ile birlikte, nikahları için 8 Şubat’a gün almıştı. Ancak genç kız 6 Şubat’ta depreme yakalandı. Kahramanmaraş’ta kıyılamayan ve yarım kalan nikah, gelinin ailesi ile birlikte gittiği damadın memleketi Kütahya’da, kıyıldı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Deprem nedeniyle yarım kalan nikahları, Kütahya’da kıyıldı

Kahramanmaraştan Kütahya'ya gelen depremzede Zehra Aktaş ile Kütahya'da polis memuru nişanlısı Halil Aygördü'nün nikahı, Belediye Başkan Alim Işık, tarafından damadın memleketi Kütahya'da kıydı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ili etkileyen afet sonrası Zehra Aktaş ve ailesi, nişanlısı Halil Aygördü'nün görev yaptığı Kütahya'ya geldi. Düğün hazırlığı yapan çiftin hayalleri, deprem felaketi yaşanınca yarım kaldı. Durumun öğrenilmesinden sonra genç çifte, Zehra Aktaş'ın kaldığı otelde sürpriz bir nikah organizasyonu düzenlendi.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık kıyarken, şahitliklerini ise Vali Vekili Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hamit İlker Çakmak ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç yaptı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Kahramanmaraş merkez ilimiz olmak üzere bölge illerimizi yakından etkileyen ve derinden yaralayan deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aziz Türk milletimize de başsağlığı diliyorum. Bir taraftan üzüntülerimizi, acılarımızı yok etmek mümkün değil ama bir yandan da bu tür güzel olaylarda birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıyılacak olan bu nikahın gençlerimiz başta olmak üzere onların kıymetli ailelerine, tüm sevdiklerine ve aziz Türk milletine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbim gençlerimizin yolunu ve bahtını açık eylesin. Bir yastıkta ihtiyar, iki cihanda da bahtiyar olsunlar" diyerek genç çifte mutluluklar diledi.

Vali Vekili Mustafa Güney, aile cüzdanını gelin Zehra Aygördü'ye, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını damat Halil Aygördü'ye teslim etti.

Nikahın ardından Zehra ve Halil Aygördü çifti, Vali Vekili Mustafa Günay, Belediye Başkanı Alim Işık ile kendilerini yalnız bırakmayan emniyet teşkilatına ve otelde konaklayan depremzedelere teşekkürlerini iletti.

Nikah törenine; Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, genç çiftin aileleri ve otelde konaklayan çok sayıda deprezede katıldı.

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Deprem nedeniyle yarım kalan nikahları, Kütahya’da kıyıldı
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