Deprem sanıp evden kaçtık, felaket dışarıdaymış

"DEPREM SANIP EVDEN KAÇTIK, FELAKET DIŞARIDAYMIŞ"

Evlerinin önünde yaşanan kaza anında çıkan sesle büyük panik yaşadıklarını anlatan vatandaşlardan Aynur Atmaca, "Çok gürültü oldu. Depremden önce bir ses çıkar ya. Aynı onun gibi. Birkaç dakika sürmeden tır aşağı indi. Ne olduğunu anlayamadan evden kaçmaya başladım. Sonra baktım ki felaket dışarıdaymış" diye konuştu.