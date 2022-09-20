Deprem sanıp evden kaçtık, felaket dışarıdaymış

Amasya'da yolda kontrolden çıkan boya malzemesi yüklü TIR yaklaşık 5 metreden aşağı uçtu. Kaza anında çıkan gürültüyü deprem sanan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kayseri yönüne giden boya malzemesi yüklü TIR, Amasya'nın Kapıkaya köyünde kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metreden aşağı uçtu. Dorse kısmındaki boya malzemeleri etrafa dağılarak kullanılamaz hale geldi. Tır sürücüsü Arif Uygur, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
"DEPREM SANIP EVDEN KAÇTIK, FELAKET DIŞARIDAYMIŞ"
Evlerinin önünde yaşanan kaza anında çıkan sesle büyük panik yaşadıklarını anlatan vatandaşlardan Aynur Atmaca, "Çok gürültü oldu. Depremden önce bir ses çıkar ya. Aynı onun gibi. Birkaç dakika sürmeden tır aşağı indi. Ne olduğunu anlayamadan evden kaçmaya başladım. Sonra baktım ki felaket dışarıdaymış" diye konuştu.