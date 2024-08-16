17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni göreve gittiği Avusturalya'nın Sydney kentinde uçaktan indikten sonra öğrenen ve afette eşini kaybeden eski milli güreş hakemi Suat Beyenal (80), aradan 25 yıl geçmesine rağmen yakınlarının acısını yüreğinde taşıyor. Beyenal, "5 katlı evimiz yıkıldı ve hanım da maalesef enkaz altında kaldı. Depremden 5 gün sonra Sakarya'ya döndüm. Geldim ama ne eşimin cenazesini görebildim ne defninde bulunabildim. O acı hâlâ bizim içimizde. Eşimin mezarı ikinci evim gibi. Deprem şehidimiz burada yatıyor. Depremi unutmamak ve unutturmamak lazım" dedi. AA