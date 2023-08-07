Deprem sırasında doğum için sağlıkçılara teşekkür

Adana'da 10 gün önce meydana gelen 5.5 ve 4.4 büyüklüğündeki depremler sırasında Kozan Devlet Hastanesi ameliyathanesinde Kadın doğum Uzmanı Hüseyin Kunter Tatar ve ekibi, anne Hilal Yılancıoğlu'nu (27) sakinleştirerek sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesini sağladı. Kozan Devlet Hastanesi'nde olay günü yaşanan deprem paniği ve ameliyathaneye götürülen hastaların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.İlk depreme ameliyathanede yakalanan ve ikinci depremde ise ameliyat masasında olduğunu belirten anne Yılancıoğlu "Deprem anında sezaryen için beni içeri almışlardı. O sırada deprem oldu. Hocam, hemşireler, ne olduğunu anlamadık ama benimle çok güzel ilgilendiler, o güveni bana verdiler. O an ameliyatı olmak zorundaydım, sağlık ekibi benimle çok iyi ilgilenince güvenim yerine geldi. Dünyaya gelen oğlumun adını Alparslan koyduk. Tüm sağlıkçılara teşekkür edearim" dedi.