Haberler Yaşam Haberleri Deprem sırasında doğum için sağlıkçılara teşekkür
Giriş Tarihi: 7.8.2023

Deprem sırasında doğum için sağlıkçılara teşekkür

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Deprem sırasında doğum için sağlıkçılara teşekkür
Adana'da 10 gün önce meydana gelen 5.5 ve 4.4 büyüklüğündeki depremler sırasında Kozan Devlet Hastanesi ameliyathanesinde Kadın doğum Uzmanı Hüseyin Kunter Tatar ve ekibi, anne Hilal Yılancıoğlu'nu (27) sakinleştirerek sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesini sağladı. Kozan Devlet Hastanesi'nde olay günü yaşanan deprem paniği ve ameliyathaneye götürülen hastaların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.



İlk depreme ameliyathanede yakalanan ve ikinci depremde ise ameliyat masasında olduğunu belirten anne Yılancıoğlu "Deprem anında sezaryen için beni içeri almışlardı. O sırada deprem oldu. Hocam, hemşireler, ne olduğunu anlamadık ama benimle çok güzel ilgilendiler, o güveni bana verdiler. O an ameliyatı olmak zorundaydım, sağlık ekibi benimle çok iyi ilgilenince güvenim yerine geldi. Dünyaya gelen oğlumun adını Alparslan koyduk. Tüm sağlıkçılara teşekkür edearim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Adana Kozan'da korkutan deprem
CHP'deki Genel Başkanlık krizine İlgezdi de katıldı: İmamoğlu'na değişimi sordum "Bilmiyorum" dedi
Akaryakıta zam üstüne zam
İstanbul'da yüksek sesle müzik cinayeti: Bir haber aldık ölmüş dediler!
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
Kılıçdaroğlu'na rakip olan İmamoğlu yine yollara düştü! Vatandaş isyan etti
Bodrum'da CHP'li Meclis Üyesi Özden'e ormanda özel imar izni
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sakine Garipoğlu'nun paylaşımları gündem olmuştu... Karabulut ailesinin avukatından o fotoğrafa tepki
Son dakika haberleri: Milli okçu Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu! Başkan Erdoğan'dan tebrik...
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem sırasında doğum için sağlıkçılara teşekkür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA