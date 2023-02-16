Deprem son nöbetinde yakaladı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem felaketinde Fethiyeli Sağlık Memuru Muzaffer Kılınç'da Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Binasındaki son nöbetinde depreme yakalanarak enkaz altında kaldı. Ailesi, kardeşleri ve arkadaşları depremin hemen ardından haber almaya çalıştığı Kılınç'a ulaşamadı. Babasını yıllar önce kaybettiği öğrenilen Fethiyespor sevdalısı Muzaffer Kılınç'a ulaşabilmek için ailesi ve arkadaşları Afad'dan Sağlık Bakanlığı'na kadar Kılınç'ın Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Binasında arama kurtarma çalışması yapılmasını istediler. Ayrıca bölgeye giderek temin ettikleri dozerden kepçeye vinçten diğer araçlara kadar yardım sağlayıp çalışma yapılmasını da talep ettiler. Acılı anne Fatma Kılınç, sağlık memuru oğlundan mutlu bir haber beklerken depremin 10.gününde enkaz altından cenazesinin çıktığı haberiyle adeta yıkıldı.

Pandemi öncesi Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne tayini çıkan ve yaklaşık 3 yıldır görevde bulunan Sağlık Memuru Muzaffer Kılınç'ın tayin istediği ve Toplum Sağlığı Sağlık Memuru olarak Balıkesir Marmara İlçe Devlet Hastanesi'ne tayininin çıktığı ve son nöbetinde bulunduğu öğrenildi. Antakya'da kaldığı evdeki eşyalarını da topladığı hatta arkadaşlarıyla da vedalaştığı kaydedilen Kılınç'ın depremin ertesi günü Fethiye'ye gelmesinin beklendiği belirtildi.