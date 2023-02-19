Deprem sonrası Balıklıgöl’de ziyaretçi yoğunluğu

Asrın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden 11 il etkilendi. Binlerce bina hasar gördü ve binlerce insan hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın en önemli turistik merkezlerinden biri olan Balıklıgöl depremlerin akabinde çamur rengine bürünen suyu tekrar eski haline almaya başladı.

Deprem sonrası yerli ve yabancı vatandaşlar, peygamberler şehrindeki manevi mekanlara akın etti. Vatandaşlar Dergah ve Balıklıgöl'ü mesken tuttu. Ziyaretçiler, kutsal olduğuna inanılan Balıklıgöl'e büyük ilgi gösterdi. Balıklıgöl kenarındaki satıcılardan balık yemi alan vatandaşlar, balıkları besledi.

Ziyaretçiler Balıklıgöl ziyaretleri sonrası Dergah Camisi içerisinde yer alan Hz. İbrahim'in doğduğu makamda da şifalı olduğuna inanılan suyu içerek depremzedeler için dua etti.