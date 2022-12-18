Deprem sonrası evi yıkılmıştı: Sezgin teyzenin gözyaşını devlet ve yardımseverler dindirdi

"DEVLETİMİZ BİZE HEMEN YARDIM ETTİ"

Sezgin Kul, 44 yıl önce gelin geldiği evin yıkılmasına üzüldüğünü söyledi.

Evlerinde, 12 Kasım 1999 Düzce depreminde de hasar oluştuğunu, o dönem güçlendirme yapıldığını anlatan Kul, "O zaman kirişlerde bir şey yoktu. Duvarları yıkılmıştı, onları da tamir ettik. Bu depremde iyice hasar gördü. Kıyamadım yıkılmasına, 'Tamir ederim yine.' dedim ama kirişleri hasar görünce baktım tamir olacak gibi değil. Anladık gideceğini, sonra yetkililer geldi, 'Burada durulmaz.' dediler." ifadelerini kullandı.

Mecburen evden çıktıklarını anlatan Kul, evi yıkılırken gözyaşını tutamadığını belirtti.

Kul, "Devletimiz bize hemen yardım etti. Sağ olsunlar konteynerleri verdiler. Bizi hemen yerleştirdiler. Çok şükür şimdi iyiyiz, rahatız. Devletimiz çok yardım etti, Allah razı olsun." diye konuştu.

"KENDİLERİNE MORAL VERMEYE ÇALIŞTIK"

Sezgin Kul'un durumunu öğrenerek, kendisini ziyaret eden yardımsever vatandaşlardan Asım İnce, gönüllü arkadaşlarıyla ailenin bazı ihtiyaçlarını karşıladı.

İnce, aileyle aralarında bir bağ oluştuğunu belirterek, onlara moral vermeye ve ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Devletin ilk andan itibaren ailenin yanında olduğunu anlatan İnce, "Biz sadece ilk etapta bazı ihtiyaçlarını karşıladık. Sağ olsun devletimiz her türlü ihtiyaçlarını karşılamış." dedi.