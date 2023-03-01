Haberler Yaşam Haberleri Deprem sonrası pes dedirten fırsatçılık! 170 TL’ye alıp 500 TL’ye satmışlar
Giriş Tarihi: 1.3.2023 14:03 Son Güncelleme: 1.3.2023 15:28

Deprem sonrası pes dedirten fırsatçılık! 170 TL’ye alıp 500 TL’ye satmışlar

Deprem zamanında Denizli merkezli bir firmanın 170 TL’den temin ettiği battaniyeleri 500 TL’ye sattığı ortaya çıktı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı firma ve yetkilisi hakkında depremden hemen sonra fahiş şekilde fiyat yükseltmesi sebebiyle soruşturma başlatıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Deprem sonrası pes dedirten fırsatçılık! 170 TL’ye alıp 500 TL’ye satmışlar

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının, depremi fırsat çevirmek isteyenlere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında otel işletmecisi A.K. ifadesinde, deprem sonrası bölgeye AFAD ihtiyaç listesinde bulunan battaniye ihtiyacı açısından internet üzerinden satın almak için araştırma yaptığını beyan etti.

A.K., Denizli merkezli D.K. firmasının, birçok firmadan 170 TL'ye temin ettiği battaniyeleri 500 TL gibi fahiş bir fiyattan sattığını belirtti. A.K., deprem zamanı battaniyeleri fahiş fiyata satan firmadan şikayetçi oldu.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firma ve yetkilisi hakkında depremden hemen sonra fahiş şekilde fiyat yükseltmesi sebebiyle soruşturma başlatıldı.

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Deprem sonrası pes dedirten fırsatçılık! 170 TL’ye alıp 500 TL’ye satmışlar
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