Deprem sonrası pes dedirten fırsatçılık! 170 TL’ye alıp 500 TL’ye satmışlar

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının, depremi fırsat çevirmek isteyenlere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında otel işletmecisi A.K. ifadesinde, deprem sonrası bölgeye AFAD ihtiyaç listesinde bulunan battaniye ihtiyacı açısından internet üzerinden satın almak için araştırma yaptığını beyan etti.

A.K., Denizli merkezli D.K. firmasının, birçok firmadan 170 TL'ye temin ettiği battaniyeleri 500 TL gibi fahiş bir fiyattan sattığını belirtti. A.K., deprem zamanı battaniyeleri fahiş fiyata satan firmadan şikayetçi oldu.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firma ve yetkilisi hakkında depremden hemen sonra fahiş şekilde fiyat yükseltmesi sebebiyle soruşturma başlatıldı.