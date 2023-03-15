Deprem sonrası ’Teleskopik Aydınlatma Kulesi’ yapan öğrencilere teşekkür ziyareti

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Ar-Ge Merkezlerinde yaklaşık 1 yıl önce, olası bir deprem felaketinde kullanılmak üzere Teleskobik Aydınlatma Kulesi yaptı. O kule, geceleri deprem bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcısı, enkaz altında kalan depremzedeleri umudu oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından, bölgeye gönderilen 4 buçuk metre yüksekliğindeki kule, çalışmaların geceleri de devam etmesini sağladı. Enerjisini güneşten alan ve son derece sessiz bir şekilde çalışan kule, gerektiğinde kırıcı ve delici aletlere elektrik sağlayabilme özelliğine sahipti.

TEBRİK ETTİ

Hatay'da ekiplere büyük fayda sağlayan kule sayesinde, pek çok can kurtarıldı. Tamamlanan çalışmaların ardından cihaz okula dönerken, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen o cihazın imalatını yapan öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti. Akmanşen, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Daha sona okulun atölylerini ziyaret ederek,Okul müdürü Mehmet Aktaş'tan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KULENİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Tasarımı ve yazılımı okul öğretmen ve öğrencilerine ait olan kule, 200 metrekarelik bir alana gün ışığı sağlayabiliyor. Ayrıca bir çok kırıcı, delici ekipmanın enerji alabileceği bir güç ünütesine dönüşme özelliğine sahip. Deprem sırasında olası enerji kayıpları düşünülerek yapılan kule, güneş paneli ile enerji depolayabiliyor. Öğrencilerin yazılım ve imalatında görev aldığı projedei öğretmenler danışmanlık yaptı.