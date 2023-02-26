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Giriş Tarihi: 26.2.2023 18:02 Son Güncelleme: 26.2.2023 18:04

Deprem soruşturmalarında 188 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda 188 şüpheli tutuklandı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Deprem soruşturmalarında 188 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, 626 zanlının yıkımlarla ilgili sorumluluğu saptandı. Yakalanan şüphelilerden 188'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 218 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 69 şüpheli hakkında yakalama kararı, 69 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Başsavcılıkların talimatıyla halen 4 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 16'sının ise hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 5 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 63 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

197 ŞÜPHELİ HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI

Depremler sonrasında bölgede gerçekleşen 379 hırsızlık olayıyla ilgili de 306 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 197'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 37 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi. Soruşturmalar çerçevesinde 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 11 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.

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Deprem soruşturmalarında 188 şüpheli tutuklandı
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