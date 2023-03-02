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Giriş Tarihi: 2.3.2023 11:04 Son Güncelleme: 2.3.2023 11:09

Deprem soruşturmalarında 218 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda 218 şüpheli tutuklandı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Deprem soruşturmalarında 218 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, 869 şüphelinin yıkımlarla ilgili sorumluluğu saptandı. Yakalanan şüphelilerden 218'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 298 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 151 şüpheli hakkında yakalama kararı, 81 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Başsavcılıkların talimatıyla halen 4 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 31'inin ise hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 5 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 81 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

206 ŞÜPHELİ HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI
Depremler sonrasında bölgede gerçekleşen 388 hırsızlık olayıyla ilgili de 317 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 206'sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 37 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi. Soruşturmalar çerçevesinde 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 13 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.

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Deprem soruşturmalarında 218 şüpheli tutuklandı
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