Haberler Yaşam Haberleri Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı açıklandı!
Giriş Tarihi: 14.3.2023 15:36 Son Güncelleme: 14.3.2023 15:40

Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı açıklandı!

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 279 kişi tutuklandı.

Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı açıklandı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda sorumluluğu tespit edilen şüpheli sayısı 1184'e yükseldi.

279 KİŞİ TUTUKLANDI

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında sorumluluğu tespit edilen şüpheli sayısı 1184'e çıktı. Bu şüphelilerden 279'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 375'i hakkında ise adli kontrole hükmedildi.

Ayrıca 261 şüpheli hakkında yakalama kararı, 91 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Yapılan incelemelerde, 22 zanlının yurt dışında olduğu, 51 şüphelinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, 103 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim duyurusu: Hazırlıklar tamamlandı
İstanbulluya kentsel dönüşüm kredisi: 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz
HÜDA PAR ne değildir?
Alanya'da akıl almaz vurgun 5 Milyon TL
Vanlı vatandaş TELE 1 muhabirinin sorusuna verdiği cevapla gündem oldu: Şimdi rahatça ben Kürt'üm diyebiliyorum
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD bankacılık krizinin arkasında şaşkına çeviren gerçek: 'Kurtarıcı' dedikleri ismin bankası battı
Doktor baba-oğuldan örnek fedakarlık! Birbirleriyle konuşmayı unutup depremzedelerin yardımına koştular
Erdoğan, halkına verdiği bir sözü daha bugün yerine getiriyor
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da 4,7 büyüklüğünde deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA