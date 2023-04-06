Haberler Yaşam Haberleri Deprem soruşturmasında belge krizi
Giriş Tarihi: 6.4.2023 14:15

Deprem soruşturmasında belge krizi

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü deprem suçları soruşturması dahilinde tutuklanan CHP'li eski Belediye Başkanı Hüseyin Durak'ın mahkemede Hatay'a hiç gitmediğini, yapı denetim belgesini kullansınlar diye Antakya'da bir firmaya verdiğini söylediği iddia edildi.

İHA
Deprem soruşturmasında belge krizi
Hatay'da yürütülen soruşturma dahilinde, Erdek ilçesinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan ve geçmişte Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Belde Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Durak'ın bina yapılması için yapı denetim evraklarını Antakya'da bir firmaya verdiği iddia edildi. İfadesinde, Hatay'da bir arkadaşının ricası üzerine 2014-2018 yılları arasında sahip olduğu yapı denetim belgesini bir firmaya verdiğini söyleyen Durak, firmanın da bu süreç içinde kendi imzasını taklit ederek inşaat yaptığını iddia etti. Durak, ifadesinde Hatay'a hiç gitmediğini bildirirken, suçlamaları da reddetti.
Tutuklanarak Bandırma Cezaevine gönderilen Durak'ın avukatları aracılığı ile tutukluluğa itiraz edeceği bildirildi.
Öte yandan, CHP'li eski belediye başkanının yapı denetim belgesi ve diplomasını kullanarak 4 inşaat yapan firmanın 3 binasının yıkıldığı ve Durak'ın bu soruşturma çerçevesinde tutuklandığı da iddia edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan duyurmuştu! AK Parti'den şahlanış dönemine üç sürpriz
Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi
HDP'li Sırrı Sakık ihanet pazarlığını açık etti: Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük planı
Demokrasi güzellemesi yapan Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtmayan itiraf! "Adaylıktan çekil"
Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında HDP'ye ne söz verdi? Başkan Erdoğan, 'Neyi vadettiniz?' demişti! HDP'li Sakık da 'Açıkla' dedi
Son dakika! Başkan Erdoğan: Bay Kemal'in yapacağı iş ülkeyi terörün rotasına sokmaktır
HDP'li Sırrı Sakık kirli pazarlığı ifşa etti! Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü
Teşekkür etmelisiniz
Kürtlerin tercihi
'Türkiye enerji üssü' için dev adım! BOTAŞ yeni döneme göre yeniden hazırlanıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem soruşturmasında belge krizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA