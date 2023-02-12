Adana’da hasarlı yapıları soyan 32 hırsız tutuklandı

Adana'da asrın felaketinde binaları hasar gören ya da yakınları enkazın altında kaldığı için afet bölgesine giderek, onlara yardım etmek için evlerini terk eden vatandaşları hedef alan hırsızlar; 10 ev ve 4 işyerine girip soygun yaptı; bununla da yetinmeyip, depremzedelerin cüzdan ve kıymetli eşyalarını 'yankesicilik' yöntemiyle aldı. Polis, 25 ayrı olayı tek tek aydınlattı; gözaltına alınan 32 zanlı da tutuklandı.