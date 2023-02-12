Adana’da hasarlı yapıları soyan 32 hırsız tutuklandı

Adana'da asrın felaketinde binaları hasar gören ya da yakınları enkazın altında kaldığı için afet bölgesine giderek, onlara yardım etmek için evlerini terk eden vatandaşları hedef alan hırsızlar; 10 ev ve 4 işyerine girip soygun yaptı; bununla da yetinmeyip, depremzedelerin cüzdan ve kıymetli eşyalarını 'yankesicilik' yöntemiyle aldı. Polis, 25 ayrı olayı tek tek aydınlattı; gözaltına alınan 32 zanlı da tutuklandı.
5 GÜNDE 25 AYRI SOYGUN
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, depremi fırsata çevirmek isteyen soygunculara nefes aldırmadı. Adana'da ardı ardına yaşanan depremlerde evleri hasar gören ya da yakınları enkazın altında olduğu için afet bölgelerine gidip, onlara yardım etmek için evlerini terk eden vatandaşları kendilerine hedef seçen hırsızlar, 5 günde 25 ayrı soygun gerçekleştirdi.
HEDEF: DEPREMZEDELER
Polis, söz konusu olayların izini sürüp, zanlılarını da tek tek tespit etti. Bu kapsamda 10 ayrı evden hırsızlık yapan 9 zanlı, 4 ayrı işyerini soyan 11 şüpheli, depremzedelerin yoğun olarak bulunduğu çadır ve toplanma alanlarında açıktan hırsızlık yapan 7, 'yankesicilik' yöntemiyle yine depremzedelerin cep telefonu ve cüzdan gibi kıymetli eşyalarını çalan 2 kişiyle birlikte motosiklet çalan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Zanlıların tamamı tutuklandı.