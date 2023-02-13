Depremzedeleri soyduğu tespit edilen 32 kişi tutuklandı

Adana'da asrın felaketinde binaları hasar gören ya da yakınları enkazın altında kaldığı için afet bölgesine gidenlere ait 10 ev ve 4 işyeri soyuldu. Bununla da yetinmeyen hırsızlar, depremzedelerin cüzdan ve kıymetli eşyalarını da çaldı.

Polis, 25 ayrı olayı tek tek aydınlattı. On ayrı evden hırsızlık yapan 9, 4 ayrı işyerini soyan 11, depremzedelerin yoğun olarak bulunduğu çadır ve toplanma alanlarında açıktan hırsızlık yapan 7, depremzedelerin cep telefonu ve cüzdan gibi kıymetli eşyalarını çalan 2 kişiyle birlikte motosiklet çalan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Zanlıların tamamı tutuklandı.

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