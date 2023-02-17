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Giriş Tarihi: 18.2.2023

Deprem tarihi eserleri de yıktı

Deprem tarihi eserleri de yıktı
MALATYA'NIN Akçadağ ilçesinde bulunan ve Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde minaresinin hasar görmesinin ardından ibadete kapatılan 63 yıllık Mitadiye Camii, Kahramanmaraş merkezli depremlere dayanamayarak yıkıldı. Kahramanmaraş'ta ise 39'u cami 42 tarihi yapı hasar gördü. Bunlar arasında 1496'da yapılan ve kentin sembollerinden olan Ulu Cami, 1704'te yapılan Arasa Camii de var. Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Alaybeyli köyünde Antakya Haçlı Prensliği'nin kalelerinden Darb-ı Sak Kalesi ve içindeki Bayezid-i Bestami Türbesi depremde büyük zarar gördü.

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Deprem tarihi eserleri de yıktı
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