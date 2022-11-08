Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? Türkiye genelinde deprem tatbikatı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Türkiye genelinde deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta gibi sorular sıklıkla aratılıyor. Düzce depreminin olduğu gün ve saatte Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacak. Deprem tatbikatı nasıl yapılacak sorusu yanıt ararken, tatbikata kısa bir süre kaldı. Peki, deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? Deprem tatbikatı hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...