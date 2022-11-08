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Giriş Tarihi: 8.11.2022 09:54

Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? Türkiye genelinde deprem tatbikatı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Türkiye genelinde deprem tatbikatı eş zamanlı olarak yapılacak. İşçileri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Düzce depreminin yıldönümünde Türkiye genelinde tatbikat kararı alındığı vurgulandı. Bu sebeple vatandaşlar, “deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatının detayları belli oldu. Düzce Depremi, bundan 23 yıl önce 7.2 büyüklüğünde gerçekleşmiş, 845 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Peki, deprem tatbikatı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Deprem tatbikatı nasıl yapılacak? İşte detaylar…

Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? Türkiye genelinde deprem tatbikatı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Türkiye genelinde deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta gibi sorular sıklıkla aratılıyor. Düzce depreminin olduğu gün ve saatte Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacak. Deprem tatbikatı nasıl yapılacak sorusu yanıt ararken, tatbikata kısa bir süre kaldı. Peki, deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? Deprem tatbikatı hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

TÜRKİYE GENELİNDE TATBİKAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Genelinde Tatbikat 12 Kasım 2022 saat 18.57'de yapılacak.

TÜRKİYE GENELİNDE TATBİKAT NASIL YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce depreminin yıl dönümünde (12 Kasım) 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.

DÜZCE DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?

999 Düzce Depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem. 30 saniye süreyle etkili olan deprem, pek çok ilin yanı sıra Ukrayna'dan da hissedildi. Düzce depremi, Düzce fayının hareketi sonucu oluştu.

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948, depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12939, iş yeri sayısı ise 2450'dir. Depremden sonra Bolu'ya bağlı Düzce ilçesi, Türkiye'nin 81. ili oldu.

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Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? Türkiye genelinde deprem tatbikatı hangi gün, saat kaçta yapılacak?
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