Deprem tatbikatı neden 18:57’de yapılacak? 12 Kasım deprem tatbikatında siren sesi çalacak mı, telefonlara mesaj gelecek mi, ne kadar sürecek?

AFAD tarafından gerçekleştirilecek olan deprem tatbikatı öncesi akıllarda pek çok soru işareti oluştu. 12 Kasım Cumartesi günü saat 18:57'de yurt genelinde düzenlenecek olan tatbikata ilişkin deprem tatbikatı neden 18:57'de yapılacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Vatandaşların SMS ile bilgilendirileceği deprem tatbikatı ile tüm vatandaşların farkındalığını arttırmak amaçlanacak. Peki 12 Kasım deprem tatbikatında siren sesi çalacak mı, telefonlara mesaj gelecek mi ve ne kadar sürecek? İşte yanıtı!
12 KASIM DEPREM TATBİKATI NEDEN 18:57'DE YAPILACAK?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce depreminin yaşandığı 12 Kasım günü (bugün) saat 18.57'de ülke genelinde, "Çök, kapan ve tutun" tatbikatı yapılacağını, aynı anda tatbikat anonsu yayınlanacağını, tüm Türkiye'ye aynı anda SMS geleceğini bildirdi.
Tatbikat, 1999 Düzce depreminin yaşandığı saat olan 18.57'de gerçekleştirilecek tatbikatla deprem farkındalığı artırılacak.
AFAD DEPREM TATBİKATI NASIL OLACAK?
Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulacak anonsta, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır." ifadesi kullanılacak.
Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çökülecek. Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanılacak, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korunacak. Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenecek.
DEPREM TATBİKATINDA SİREN SESİ ÇALACAK MI?
AFAD Başkanı Yunus Sezer katıldığı bir televizyon programında, "Bir siren sesine yer vermeyeceğiz, korkuya neden olmasın diye. Vatandaşlarımızdan sadece 'çök-kapan ve tutun' hareketini bekliyoruz. Toplanma alanlarına gitmelerini bu tatbikatta planlamadık" dedi.