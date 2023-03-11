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Giriş Tarihi: 12.3.2023

‘Deprem terazisi’ olan 600 yıllık cami yıkıldı

‘Deprem terazisi’ olan 600 yıllık cami yıkıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde mihrabının sağ ve solunda "deprem terazisi" denilen iki döner sütun bulunan 600 yıllık tarihi Mahremiye Camii'nden geriye sadece minaresinin altında bulunan tünel şeklindeki girişi kaldı. Caminin imam hatibi Nuh Gökoğlu "Rivayetlere göre her namaz vaktinde imam, mihrabın sağ ve solundaki sütunları çevirir, şayet dönmezse caminin dengesinde oynama olduğu anlaşılır ve önlem alınırdı. Bu sütunlar tehlikeyi anlamak için yapılmış bir metot. Ancak cami depremde yıkıldı" dedi. AA

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‘Deprem terazisi’ olan 600 yıllık cami yıkıldı
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