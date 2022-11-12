Deprem travmasını asla unutamam

12 Kasım1999 Düzce Depremi'nde yaşadıkları 4 katlı binanın yıkılmasıyla 2 kuzenini kaybeden Şennur Öksüz, her depremde aklına 12 Kasım'ın geldiğini belirterek, "Depremden çocuklar, insanlar çıktığı zaman aynı onların yaşadıklarını ben de yaşıyorum. Bitmeyen uzun bir geceydi, sabah olmamıştı. Her yerde patlamalar vardı. Yakın bir zamanda Düzce'de deprem olmuştu. Ben çok panik olmuştum. 'Acaba ne oldu? Kaynaşlı yıkıldı mı?' diye düşünmüştüm. Çok ağır bir travma bu. Ben unutmadım. O zamanlar hatırlıyorum arabanın kasasında kalmıştık. Babam bronşit olmuştu. Soğuktu, kalacak yer yoktu. Allah bir daha göstermesin" şeklinde konuştu.