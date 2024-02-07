Deprem yaraları bilimle sarılıyor

Toplantıya Fırat Üniversitesi'nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet YILMAZ ve projesi kabul edilen 45 akademisyen katıldı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde bulunan üniversitelerdeki akademisyenlerin Ar-Ge ekosistemine katkı sağlamaları, ayrıca bu illerdeki firmaların desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından başlatılan 1001 ÇABA ve TEKNOÇABA projeleri değerlendirme toplantısı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile birlikte TÜBİTAK 1001ÇABA, 1007 ve TEKNOÇABA projeleri kabul edilen Fırat Üniversitesi'nden 45 akademisyen katıldı.

Toplantıda TÜBİTAK ARDEB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurper Güz yaptığı sunumda deprem sonrası hızlıca yeni destek programları oluşturduklarını ve çağrıya çıktıklarını belirterek, 1001ÇABA programına 11 ilde bulunan 17 üniversiteden 1495 proje başvurusu yapıldığını ve şu ana kadar 172 projenin desteklendiğini açıkladı. TÜBİTAK TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan ise yapmış olduğu sunumda TÜBİTAK 1501 ve 1507 TEKNOÇABA Programlarına 156 proje başvurusu yapıldığını ve bu projelerden de 34'ünün kabul edildiğini söyledi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise TÜBİTAK'ta esnek bir yönetim modeli sergilediklerini ve deprem sonrası bölgede yeni desteklerle önemli bir katkı sağlandığını bundan sonraki süreçte de bölgenin teknoloji odaklı gelişimi için kurum olarak gerekli desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Toplantıyla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise deprem sonrası bölge üniversitelerine vermiş olduğu destekten ötürü TÜBİTAK'a teşekkür ederek 40 adet 1001ÇABA ve 7 adet TEKNOÇABA projelerinin kabul edildiğini ifade etti. Hazırlanan projelerde depremden etkilenen diğer 10 ilde bulunan akademisyenlerin yer almasında özel gayret sarf ettiklerini, bölgenin akademik gelişiminde ve ekonomik kalkınmasında Fırat Üniversitesi ailesi olarak var gücümüzle mücadele edileceğini belirtti. Rektör Prof. Dr. Göktaş ayrıca bu çağrılar kapsamında yürütücü ve araştırmacı projesi kabul edilen Fırat Üniversitesi akademisyenlerine de özel olarak teşekkür